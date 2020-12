Após a perícia o corpo do rapaz foi removido ao IML de Itaperuna. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 05/12/2020 14:02 | Atualizado 05/12/2020 14:02

Bom Jesus do Itabapoana - Um jovem motociclista de idade não confirmada, morreu após se envolver em acidente de trânsito no início da madrugada deste sábado (05), na RJ 186, na altura do bairro Asa Branca, Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. O rapaz que era morador da comunidade do Córrego Seco, que fica próximo dos limites com Itaperuna, teria se chocando de frente com um caminhão. Ele não resistiu ao ferimentos e faleceu no local. Após a perícia o corpo foi removido ao IML de Itaperuna.