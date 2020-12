Após perícia, o corpo será removido pelo rabecão do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Santo Antônio de Pádua - Um homem de 39 anos morreu neste sábado, 05, em Santo Antônio de Pádua, município do Noroeste Fluminense. De acordo com populares, a vítima conduzia uma motocicleta quando teria perdido o controle do veículo ao passar por uma ondulação no asfalto e após sofrer uma queda teria sido atropelado por uma carreta. A tragédia aconteceu na Avenida José de Alencar Leite, trecho urbano da RJ-186, próximo ao terminal rodoviário do município. A Polícia Civil irá investigar a versão do fato. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros foram ao local, mas teriam encontrado o homem sem vida. Após perícia, o corpo será removido pelo rabecão e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O acidente foi registrado na 136ª Delegacia Legal.