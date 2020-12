Em Campos dos Goytacazes, aeronave da Marinha transportou a criança ao aeroporto no Rio onde será leva para UTI pediátrica. Messias Lucas/divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 06/12/2020 18:03 | Atualizado 06/12/2020 20:54

Itaperuna - Uma nova solução para o caso do menino de 8 anos, morador de São José de Ubá, no Noroeste Fluminense, que está em estado grave em decorrência de complicações da Covid-19. Vítima foi diagnosticada no dia 01 de dezembro e teve piora em seu quadro clínico começando desde então a batalha pela vida de uma criança. Após duas tentativas frustradas de transporte aéreo por causa de falta de teto para o voo e problemas com parâmetros clínicos mínimos exigidos do paciente para a transferência, sendo um deles a taxa de gasometria que tem que estar no mínimo 200 e às 6h deste domingo estava 93, finalmente, a criança segue para uma unidade de terapia intensiva no Rio de Janeiro.

O Dia que está acompanhando o caso, em um novo contato com o secretário de saúde de São José de Ubá Dr. Marcelo Poeys foi informado que por volta das 17h30 deste domingo, 06, uma ambulância UTI Móvel do 21 Grupamento de Bombeiro Militar de Itaperuna levou o paciente até o aeroporto de Campos dos Goytacazes e de lá uma aeronave da Marinha fez o transporte aéreo até o Rio onde o secretário estadual de Saúde Dr. Carlos Alberto Chaves estaria com uma UTI Móvel esperando a chegada do paciente. A criança será levada ao Hospital Municipal Jesus, em Vila Isabel, referência em UTI Pediátrica para pacientes infantis acometidos pelo novo coronavírus. O menino está com 90% do pulmão comprometido e diagnóstico de pneumonia. A partir daí inicia-se a expectativa de familiares e amigos da criança e enfim de todos os envolvidos nesse caso para a boa recuperação de pequeno ubaense.

Publicidade

Publicidade

Confira na íntegra a nota da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de São Jose de Ubá:

O menor MMS diagnosticado com Covid-19 e Pneumonia foi direcionado para atendimento pediátrico na UPA de Itaperuna no último dia 01.12.2020. Desde então, passamos a contar com a competência e profissionalismo da equipe médica daquela unidade, nos ajudando a conseguir a vaga em Hospital de Referência em atendimento Pediátrico.

Inicialmente não conseguimos a vaga, pois na maioria das unidades hospitalares as estruturas de atendimento Covid-19 foram direcionadas a pacientes adultos, pois historicamente, crianças dificilmente complicaram o quadro clínico de covid-19.

A Secretaria Municipal de Saúde de São José de Ubá, manteve contato com os órgãos reguladores da SES no Rio de Janeiro em busca da vaga, e envolvemos diretamente a pessoa do Secretário Estadual de Saúde CHAVES que se prontificou em ajudar pessoalmente na solução do caso, e graças à Deus, tivemos resultado!!!

Neste momento, uma Ambulância UTI Móvel do Bombeiro de Itaperuna está levando o paciente pro aeroporto de Campos dos Goytacazes, onde já tem uma aeronave da Marinha Brasileira aguardado lá em Campos, para levar ao aeroporto no Rio de Janeiro, onde o Secretário Estadual de Saúde Dr Chaves está pessoalmente com uma UTI Móvel aguardando a chegada do paciente para levá-lo ao Hospital Municipal Jesus em Vila Isabel, referência em UTI Pediátrica Covid-19.

Só temos a agradecer à Deus em primeiro lugar, ao Secretário Estadual de Saúde Chaves que não mediu esforços para atender aos pedidos realizados pela Secretaria Municipal de Saúde de São José de Ubá, agradecer à todos os profissionais envolvidos, em especial ao Dr André Pará (chefe da Pediatria) e à Dra Dani, que mesmo não trabalhando mais na unidade, desde o primeiro momento se prontificou a ajudar na solução da transferência do paciente!!!

Só temos a agradecer e pedir à Deus que esteja no controle e interceda juntos aos profissionais que irão tratar do paciente até a tão esperada cura do mesmo!!! Amém!!

Publicidade