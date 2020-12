Neste ano de 2020, mesmo com a pandemia, o CTBJN conquistou o 4° lugar geral no Campeonato Estadual de Tiro Esportivo do Estado do Rio de Janeiro Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 07/12/2020 15:36 | Atualizado 07/12/2020 15:46

Bom Jesus do Itabapoana - A premissa que aponta o esporte conseguindo unir pessoas é confirmada em entre dois municípios que fazem divisa entre o Rio de Janeiro e Espírito Santo. Moradores de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, que são sócios do Clube de Tiro de Bom Jesus do Norte (CTBJN) participaram no último domingo (06/12) da Cerimônia de Encerramento e entrega do Ranking 2020 que ocorreu no salão Space Eventos. O CTBJN é uma associação sem fins lucrativos. Foi fundado em 2009 e teve início das atividades em 2017. Desde então moradores da cidade vizinha no interior do Rio se engajarem nessa modalidade esportiva.

A sócia do CTBJN Hariedes Fernanda Batista d Abreu, nascida em Bom Jesus do Itabapoana, ressalta que a modalidade desenvolvida no Clube é para toda a família, incluindo mulheres e crianças. "O Tiro esportivo trabalha a sua capacidade de foco, concentração e de autocontrole. Também aprofundará a sua conexão consigo mesmo, enquanto aumenta sua coragem e confiança. Além disso, ele melhora seus reflexos graças ao estímulo que o esporte fornece aos neurônios, que são as células responsáveis pela recepção e transmissão dos estímulos para todo o corpo. E se você procura algo que vai te deixar mais feliz, esse é o esporte certo. Durante a prática você vai liberar endorfina, hormônio responsável pela sensação de conforto e bem-estar, reduzindo o estresse, ansiedade e aliviando cansaços rotineiros.", pontua a associada Fernanda Abreu.



Em 2018, o Clube mostrou se destacou no Interclubes RJ/MG/ES conquistando dois primeiros lugares, dois segundos lugares e dois terceiros lugares. Sendo o clube com mais conquistas na competição. Já em 2019, um atleta do CTBJN conquistou o Campeonato Estadual pela Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro. Neste ano de 2020, mesmo com a pandemia, o CTBJN conquistou o 4° lugar geral no Campeonato Estadual de Tiro Esportivo do Estado do Rio de Janeiro. O feito histórico e heroico foi realizado por apenas seis atletas do clube. Enquanto outros clubes participaram com mais de 20 atletas. Isso não foi problema para os atletas mostrarem seu potencial na capital do estado. O Clube de Tiro de Bom Jesus do Norte está localizado na Estrada do Limoeiro, s/n, zona rural (estrada que vai para a torre da 98FM).

Publicidade

Neste ano de 2020, mesmo com a pandemia, o CTBJN conquistou o 4° lugar geral no Campeonato Estadual de Tiro Esportivo do Estado do Rio de Janeiro. Foto: divulgação