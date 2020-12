Itaperuna

União no esporte: Bonjesuenses participam de cerimônia do Ranking 2020 do Clube de Tiro no ES

Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense participou da cerimônia do Rankig 2020 no Clube de Tiro na cidade vizinha no ES que é Bom Jesus do Norte

Publicado 07/12/2020 15:36 | Atualizado há 3 horas