Equipe Sentinela trabalha de segunda a sexta-feira, dias em que vai a várias localidades de Porciúncula, inclusive zona rural. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Porciúncula - A Equipe Sentinela é uma formação da Prefeitura de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, para atuar especificamente nos casos de Covid-19. É formada por um enfermeiro; duas técnicas em enfermagem; uma técnica em Análises Clínicas e um motorista. O grupo realiza testes rápidos e coletas de swabs (feito através de um cotonete longo e estéril) em munícipes que encontram-se em isolamento domiciliar e casos suspeitos nos domicílios de todas as áreas de Porciúncula e nos contatos domiciliares destas pessoas.



Como funciona o agendamento - As Unidades Básicas de Saúde (PSFs), Centro de Triagem e Unidade Mista de Saúde enviam uma listagem dos usuários a serem testados pelo e-mail da Coordenação de Atenção Básica com a data agendada do teste rápido ou swab. O teste rápido deve ser realizado após oito dias de sintomas, preferencialmente no décimo dia. Após a realização do teste rápido, que dura de dez a quinze minutos, o paciente fica sabendo seu resultado, que é digitado e assinado pelos membros da Equipe Sentinela. Posteriormente, os laudos são encaminhados para as Unidades Básicas de Saúde onde a pessoa reside. A equipe do PSF realiza a entrega e o acompanhamento dos casos suspeitos e positivos. Caso necessário, são encaminhados ao Centro de Triagem se for para tratamento de média e alta complexidade. Os resultados de swabs, assim que liberados pelo Laboratório Central Noel Nutel (LACEN – RJ) no Rio de Janeiro, também são encaminhados para as UBSs, visto que o coronavírus é uma doença de interesse epidemiológico e deve ser notificada e acompanhada pela equipe do PSF de residência.



O encerramento dos casos, ou seja, a alta do isolamento social após a testagem positiva, é realizada pelas Unidades Básicas de Saúde. A secretaria municipal de saúde alerta para caso a pessoa esteja apresentando sintomas, informe sua Unidade de Saúde, evite aglomerações, adote a medida de sempre lavar as mãos com água e sabão, use álcool a 70% e, principalmente, use máscara. Durante os finais de semana, caso sinta algo, ligue para o Centro de Triagem (3842-1172 ou 192, e peça transferência para CT), onde haverá uma avaliação e atendimento médico e, se necessário, e dentro do período de detecção do vírus, o teste será realizado. A conduta será avaliada pelo médico. Continua após foto.

Grupo formado pela Prefeitura de Porciúncula para atuar especificamente nos casos de coronavírus. Foto: divulgação



Não é momento de relaxar quanto às medidas de prevenção e cuidados. O chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que as pessoas estão se cansando da pandemia do novo coronavírus e reforçou o apelo de que sigam vigilantes e tomem precauções e prevenção. "Podemos estar cansados da Covid-19, mas ela não está cansada de nós", disse ele ao Fórum de Paz de Paris.

