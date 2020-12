Equipes estão atuando nos três distritos, informando sobre controle de clientes, uso de máscara, disponibilidade de álcool em gel e sobre formas de evitar aglomeração. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Porciúncula - A Prefeitura de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, considerando o aumento no número de casos de Covid-19 no último mês, montou equipes de apoio para ajudar no combate à doença. As equipes têm funcionários de diversas secretarias, que estão nas ruas orientando e conscientizando os comerciantes sobre a importância de respeitar o decreto 2.150/2020, que impõe maior rigidez no funcionamento de lojas, bares, restaurantes, salões de beleza e clínicas.



As equipes estão atuando nos três distritos, informando sobre controle de clientes, uso de máscara, disponibilidade de álcool em gel e sobre formas de evitar aglomeração. Os funcionários também interpelam pedestres sem máscaras, na tentativa de conscientizar sobre a importância do uso da proteção facial. A secretaria de saúde municipal alerta que o maior cuidado contra o coronavírus ainda é a prevenção, portanto, fique atento às normas de higiene e segurança e proteja a sua vida, a da sua família e a dos demais.