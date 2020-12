Reconhecido através de imagens das câmeras de segurança, pois estava com as mesmas roupas do roubo, homem de 31 anos foi autuado em flagrante. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 09/12/2020 19:00 | Atualizado 09/12/2020 21:40

Santo Antônio de Pádua - Uma fuga foi frustrada, após a prisão de um homem de 31 anos suspeito de envolvimento em assalto em farmácia, no Centro de Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Com o rosto coberto por máscara de proteção da Covid-19, ele teria entrado no estabelecimento que fica na Rua Temístocles de Almeida, roubado o dinheiro que havia no caixa, o telefone celular de uma das funcionárias e fugido. Policiais do 36º BPM (Pádua) receberam informações que apontavam as características físicas do suposto criminoso e realizaram buscas até se depararem com o suspeito, que na tentativa de fuga, se atirou nas águas do Rio Pomba. Em seguida, o fugitivo foi cercado pelos militares e acabou se entregando. Ele foi conduzido até a 136ª DL, onde após ser reconhecido através de imagens das câmeras de segurança, pois estava com as mesmas roupas do roubo, sendo então autuado em flagrante. O homem ficaria à disposição da justiça em uma unidade prisional. O dinheiro – quantia não informada – e o celular não haviam sido recuperados até o fechamento desta matéria.