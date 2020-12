Ao fugir, suspeitos deixaram uma sacola contendo 41 sacolés de cocaína, balança de precisão, faca, cocaína sem ser embrulhada, além de sacolés vazios. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Itaperuna - Um homem de 40 anos e um jovem de 21 anos foram autuados por tráfico de drogas, no bairro São Matheus, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) foram verificar denúncia que apontava para movimentação de tráfico de entorpecentes na Rua Lúcio Tavares da Silva. Os dois suspeitos foram localizados e fugiram ao perceberam que a equipe militar estava se aproximando. Eles deixaram uma sacola contendo 41 sacolés de cocaína, balança de precisão, faca, cocaína sem ser embrulhada para a venda, além de sacolas de sacolés vazias. Os policiais deram continuidade as buscas e encontraram os dois. O fato foi apresentado á 143ª DL e a dupla permaneceu presa à disposição da Polícia Civil.