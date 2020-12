Comissão do atual prefeito, Dr. Vinícius, tem como coordenadora, Camila Pires, já no grupo do eleito Alfredão, o presidente é Dr. Marcelo Poeys. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Itaperuna - O processo de transição de governo começou nesta terça-feira, 08, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. O ato representa a passagem do comando político e administrativo da Prefeitura. Devido à pandemia da Covid-19 o cronograma está respeitando as normas e diretrizes do decreto municipal 6347 visando evitar aglomerações e possível propagação do vírus. Por isso, será realizada uma série de visitas, por pasta (Secretaria), com número reduzido de pessoas, até o dia 17 de dezembro. Cada Secretaria terá um dia específico para receber os representantes da gestão vencedora das eleições municipais no dia 15 de novembro.



Nesta terça, a visitação ocorreu nas secretarias de Gabinete e Administração. Estiveram presentes os Secretários Camila Pires e Fabiano Rocha além dos servidores Mariana Martins; Alberto; Charles; Marco Antônio e Fabiane, todos da gestão atual. Além deles, compareceram os futuros Secretários Marcelo Poeys, de Gabinete; João Paulo Medeiros, de Administração, e Clério Rocha, que puderam conhecer as instalações, os funcionários e as atribuições das Secretarias. Continua após foto.

Visitação já ocorreu nas secretarias de Gabinete e Administração. Foto: PMI



De acordo com a assessoria de imprensa do município, "com o adiamento das eleições municipais, que ocorreram excepcionalmente no dia 15 de novembro, o período de transição foi reduzido" o que significa que a equipe do prefeito eleito tem cerca de 20 dias para se inteirar dos trabalhos realizados pela gestão atual já que Alfredão assumirá o mandato no dia 01 de janeiro de 2021.





