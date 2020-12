Editais para as modalidades "Música"; "Audiovisual"; "Culinária" e "Produção Cultural" serão publicados e terão suas datas de inscrição definidas na próxima semana. Foto: reprodução intenet

Por Lili Bustilho

Publicado 09/12/2020 09:30 | Atualizado 09/12/2020 10:29

Itaperuna - A Secretaria de Cultura de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, informou que os editais para participação dos trabalhadores da área cultural do município no inciso III da Lei Aldir Blanc serão publicados nessa quarta-feira, dia 09 de dezembro, no site da Prefeitura. As inscrições para “Artes cênicas”; “Artes Plásticas e Visuais”; “Cultura Afro”; “Cultura Popular”; “Literatura”; “Moda” e “Artesanato” estarão abertas a partir da próxima quinta-feira, dia 10, permanecendo até a segunda-feira, dia 14 (excetuando-se o sábado, 12, e o domingo, 13, quando não há expediente), das 9h às 16h, na sede da SeCult, na Avenida Deputado Carlos Pinto Filho, 88, térreo, no bairro Cidade Nova.



"A partir da abertura das inscrições os fazedores de cultura previamente cadastrados que se encaixem em uma das sete modalidades acima descritas deverão comparecer à Secretaria de Cultura para preenchimento de uma ficha informando nome; número de identidade; CPF; endereço residencial e dados bancários pra recebimento (não é necessário cópia de qualquer documento, bastando apenas informar).", divulgou o órgão. Os editais para as modalidades não contempladas nessa divulgação (“Música”; “Audiovisual”; “Culinária” e “Produção Cultural”) serão publicados e terão suas datas de inscrição definidas na próxima semana.