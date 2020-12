PM apreendeu 48 buchas de maconha, um tablete de maconha, um sacolé de cocaína e R$ 121. Foto: divlgação

Por Lili Bustilho

Bom Jesus do Itabapoana - Um rapaz de 24 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante ação do 29º BPM (Itaperuna-RJ) na localidade conhecida como Bairro Novo. Os militares foram a Rua Roney Carrereth Alves verificar denúncia e abordaram o rapaz com 48 buchas de maconha, um tablete de maconha, um sacolé de cocaína e R$ 121. Autuado em flagrante na 144ª DL com base no Art. 33 da Lei 11.343/2006, o suspeito foi levado a uma unidade prisional ficando à disposição da justiça.

As ações de combate ao crime do 29º BPM registraram um aumento de 43% nas apreensões de drogas no último mês em comparação com novembro do ano passado. Essa é uma das estatísticas que elevam a Unidade ao título de "O Guardião do Noroeste".