Por Lili Bustilho

Varre-Sai - Uma manicure de 42 anos, foi detida depois de provocar confusão na tenda que funciona como centro de triagem Covid-19, no Centro de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense. Ela teria ameaçado jogar cadeiras contra os servidores de plantão que acionaram a Guarda Municipal Civil. A suspeita foi localizada no hospital da cidade, ocasião em que teria atacado dois agentes com mordidas e golpes de unha, causando leves escoriações em ambos. O fato foi apresentado na 140ª DL, onde as partes prestaram depoimentos e a envolvida acabou autuada por lesão corporal e ameaça respondendo em liberdade junto ao Juizado Especial Adjunto Criminal (JECRIM).