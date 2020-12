Aquisição através de emendas do deputado estadual Marcus Vinícius (PTB) ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2021. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Bom Jesus do Itabapoana - Dois municípios do Noroeste Fluminense estão com recursos assegurados para a aquisição, no próximo ano de ambulâncias modelo UTI móvel, através de emendas do deputado estadual Marcus Vinícius (PTB) ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2021. O deputado dividiu os R$ 2.038.146 a que tem direito para serem investidos na aquisição de ambulâncias tipo UTI. As emendas beneficiam na Região Santo Antônio de Pádua e Bom Jesus do Itabapoana, além de mais onze cidades do estado que são: Comendador Levy Gasparian, Paraíba do Sul, São Francisco do Itabapoana, Sapucaia, Sumidouro, Miguel Pereira, São José do Vale do Rio Preto, Petrópolis, Areal, Santo Antônio de Pádua, Bom Jesus do Itabapoana e São João da Barra.





Marcus Vinícius justifica a necessidade de novos equipamentos para cidades distantes da capital, para oferecer mais assistência aos pacientes que necessitam de transferência, e melhores condições de trabalho aos socorristas. “Sabemos da importância de estar sempre melhorando as condições da saúde pública. Um socorro rápido, qualificado e com bons equipamentos pode salvar vidas. As ambulâncias com UTI móvel poderão ajudar muito no valoroso trabalho dos profissionais de saúde desses 13 municípios”, explica Marcus Vinícius.