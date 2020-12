Por Lili Bustilho

A esperança para os artistas. Osde Varre-Sai, no Noroeste Fluminense têm a. A Prefeitura junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura lançou um pacote de sete editais., sendo assim, um dos. É importante que os interessados façam o quanto antes a inscrição para que recebam os benefícios da Lei até o dia 31/12.Os critérios e regras de participação foram regulamentados pela Lei Federal 14017/2020. Cada edital prevê um valor, uma quantidade de vagas e uma forma de contrapartida que o interessado deve oferecer, como uma apresentação, para a realização de uma oficina ou a produção de uma obra de arte.“As medidas não têm apenas caráter de auxílio emergencial, mas também de reconhecer a importância do papel desempenhado por artistas, artesãos, técnicos, produtores e todos os profissionais do setor”, ressaltou a secretária municipal de Educação e Cultura de Varre-Sai, Fátima Pimentel.Os interessados podem se inscrever nos seguintes links dos Editais:RELAÇÃO DOS HABILITADOS NO CADASTRO MUNICIPAL DA CULTURA – LEI ALDIR BLANCEDITAL Nº 01/2020 - PRÊMIO “ARTESANATO VARRE-SAI”EDITAL Nº 002/2020 - PRÊMIO “ EXPO FOTOGRAFIA “RUBENS RAMOS & GERALDO PELEGRINI”EDITAL Nº 03/2020 - EDITAL DE PRÊMIO ARTE ÁUDIO VISUAL: “SABERES E FAZERES DE NOSSOS ARTISTAS”EDITAL Nº 04/2020 - PRÊMIO “POETAS E ESCRITORES”EDITAL Nº O5/2020 - PRÊMIO “GRUPOS ARTÍSTICOS E FOLCLÓRICOS DE VARRE-SAI”EDITAL N° 06/2020 - PRÊMIO “ACORDES AGIEL RAMPAZO” PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL”EDITAL Nº 07/2020 - INCISO II