A transferência ocorreu no último domingo, por volta das 17h; além da Marinha, a ação que possibilitou o transporte foi feita em conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde e o Corpo de Bombeiros de Itaperuna. Foto: Messias Lucas

Por Lili Bustilho

Publicado 09/12/2020 17:00 | Atualizado 09/12/2020 17:44

São José de Ubá – O menino de 8 anos, morador de São José de Ubá, no Noroeste Fluminense, com Covid-19 e diagnosticado com pneumonia segue internado em estado estável na Unidade de Terapia Intensiva, UTI pediátrica, de um hospital em Vila Isabel, no município de Rio de Janeiro. De acordo com a assessoria da Secretaria Municipal de Saúde, SMS, o quadro clínico do menino é estável. A criança foi internada no dia 1 de dezembro na UPA de Itaperuna, com 90% dos pulmões comprometidos pela doença e necessitando de tratamento especializado. A transferência ocorreu no último domingo, por volta das 17h. Além da Marinha, a ação que possibilitou o transporte foi feita em conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde e o Corpo de Bombeiros de Itaperuna. Continua após foto.

O Conselho Tutelar do município emitiu uma nota pedindo orações para o garoto e se posicionando diante dos fatos. A instituição afirma que “o responsável pela criança no início da semana passada levou o menor por conta própria a UPA localizada na cidade vizinha Itaperuna devido ao seu estado de saúde, e que a criança ficou internada desde o dia da sua entrada até o dia de sua transferência que se deu mediante a ordem judicial.”



Ainda é pontuado pelo órgão que "Na noite de sexta-feira, dia 4 de dezembro de 2020, o Conselho Tutelar do município de São José de Ubá-RJ, onde a criança reside, tomou ciência da situação e do atual quadro de saúde do infante que se agravou durante a semana, e, com base no que estava acontecendo, o conselho se respaldou nos artigos 4 e 7° do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), com o objetivo de resguardar e garantir os direitos da criança. Em seguida, o Conselho Tutelar de São José de Ubá-RJ, tomou ciência do caso por volta das 22 horas de sexta-feira, 04 de dezembro e, de forma imediata, se dirigiu ao município de Itaperuna para realizar contato com o responsável da criança e também com a Unidade de Pronto Atendimento médico que a criança estava internada para saber o seu real estado de saúde."

Operação conjunta garantiu o transporte da vítima grave do interior para o Rio. Divulgação





O Conselho Tutelar também relatou que “Diante das possibilidades e juntamente com o advogado particular do pai da criança, procuramos os plantões judiciais na madrugada de sexta para sábado, é importante dizer que quem fez a petição foi o advogado do responsável pela criança juntamente com o Conselho Tutelar de São José de Ubá-RJ, no sábado pela manhã já tínhamos a decisão judicial para que a transferência ocorresse imediatamente.”





No comunicado, a instituição conclui dizendo que “Por fim, o Conselho Tutelar do Município de São José de Ubá-RJ, repudia quaisquer tentativas de auto promoção de políticos em relação aos fatos narrados nessa nota, expondo a criança e sua família, tendo em vista que toda ação foi proposta e conduzida pelo responsável da criança e seu advogado, Conselho Tutelar de São José de Ubá e Poder Judiciário.” A assessoria da Secretaria Municipal de Saúde informou que a pasta não irá se posicionar quanto a nota divulgada pelo Conselho Tutelar.



