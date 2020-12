Revólver foi achado na Estrada Bom Jardim, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Bom Jesus do Itabapoana - Um homem de 48 anos acionou a PM ao encontrar uma arma de fogo na Estrada Bom Jardim, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. De acordo com a testemunha da apreensão, ele seguia pelo local quando retornava à casa e encontrou no caminho uma bolsa com um revólver de calibre 38 com numeração adulterada, além de seis munições intactas. A testemunha fez contato com policiais do 29 BPM (Itaperuna-RJ) e apreensão de arma de fogo seguiu para ser registrada na 144ª DL.