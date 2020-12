Rodrigo Oliver teve rotina de trabalho intensa durante a pandemia tendo em vista que empresas precisam divulgar ainda mais os trabalhos. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 10/12/2020 11:49 | Atualizado 10/12/2020 11:49

Itaperuna - O digital influencer, Rodrigo Oliver, morador de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, teve suas férias ao exterior adiadas por causa da pandemia. Em contrapartida, muitas empresas contrataram seus serviços, visto que a necessidade de divulgação de seus produtos e serviços estava prejudicada por conta da situação da Covid-19.



Este foi o período em que o itaperunense mais trabalhou ao longo desses meses. Após inúmeros trabalhos de marketing digital realizados pelo influencer, em entrevista ao O Dia, Rodrigo Oliver afirma que estava se sentindo muito agitado, com muitos trabalhos e sentiu necessidade de dar uma pausa e curtir as suas tão sonhadas férias no exterior. "Quero aproveitar para curtir todos os momentos, dar uma relaxada e voltar para o Brasil com as energias renovadas para novos trabalhos e entrar em 2021 ainda melhor que 2020”, ressalta Rodrigo.