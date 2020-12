Jovem foi atropelado no Centro da cidade. Foto: Jorge Luiz online

Por Lili Bustilho

Publicado 10/12/2020 13:01 | Atualizado 10/12/2020 13:05

Itaperuna - Um ciclista de 17 anos faleceu após ser atropelado por um caminhão na Avenida Cardoso Moreira, próximo à Igreja do Relógio, Centro de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Não foi informada placa ou o tipo do veículo. A Polícia segue investigando o caso e buscando por câmeras para tentar identificar o responsável pelo atropelamento. Informações anônimas que levem a Policia a desvendar esse caso podem ser passadas ao Disque Denúncia do Noroeste pelo WhatsApp (22) 9.9980-1177. O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto.

A UniRedentor, universidade situada no munícipio, emitiu uma nota se solidarizando com parentes da vítima fatal, confira:

Nota de pesar de uma universidade situada em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. divulgação

Moradores reclamam do trânsito de carretas e caminhões de cargas pesadas que passam pela cidade e pedem ao poder público que providencie o desvio deste trajeto para longe da via pública. "É inadmissível Itaperuna crescer tanto e esse transporte pesado ocorre dentro do município. Até quando isso vai continuar? Várias pessoas morrem em acidentes envolvendo carretas em Itaperuna. Será que é impossível fazer um desvio? Cadê o governo estadual e federal para nos ajudar? Cadê o governo municipal para tentar tomar providências requisitando auxilio do Estado e da Presidência da República? Isso é um absurdo", indignada desabafa a aposentada Sonia Maria de Souza, 59 anos.

