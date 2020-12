evento da comunidade de inovação e empreendedorismo do Noroeste Fluminense. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 10/12/2020 14:13 | Atualizado 10/12/2020 14:41

Itaperuna - É nítido o crescimento da participação feminina no universo empreendedor - resultado de mais oportunidades para elas. A conquista de direitos, as mudanças que ocorreram no mercado nas últimas décadas e a própria reorganização da estrutura familiar, dentre outros, são fatores que contribuíram para a consolidação dessa conjuntura. Visando dar apoio as empreendedoras e as que pretendem iniciar em um ramo profissional, o grupo "Mulheres Empreendedoras Noroeste Valley" realizará seu 1º encontro na próxima sexta-feira, 11, às 18h30, no Centro de Ensino Random, em Itaperuna. As vagas foram limitadas, respeitando as regras da Covid-19; também será exigido o uso de máscaras e álcool gel.



O Dia conversou com a empreendedora e idealizadora do Programa "Mulher Melhor", Luciana Moreira, que foi convidada em outubro para ser Líder no grupo e desde então vem formando um time renomado para seguir com os trabalhos. Entre a liderança estão a administradora e professora universitária Armênia Guimarães e a empreendedora Aline Xavier Poggian.



Criação - "O grupo foi criado a partir da Noroeste Valley - Comunidade de inovação e empreendedorismo do Noroeste Fluminense e Região - em meados de 2020 com objetivo de dar apoio as mulheres que já empreendem e aquelas que querem empreender mas não sabem por onde começar. Até então as Empreendedoras estavam limitadas a um grupo no WhatsApp, até por conta da pandemia que acabou estagnando alguns planos e projetos.", conta Luciana.

Importância do evento - "O primeiro encontro de Mulheres Empreendedoras Noroeste Valley será um marco para essas mulheres que estão a tempos aguardando a oportunidade de se reunirem para se conhecerem e trocarem experiências. Além disso teremos uma apresentação sobre Empoderamento feminino e parte do planejamento de cursos e oficinas para 2021."



Inscrição - A organização do evento informa que as vagas foram limitadas, respeitando as regras da Covid-19; também será exigido o uso de máscaras e álcool gel. As inscrições podem ser feitas pelo whatsapp acessando o link: A organização do evento informa que asrespeitando as regras da Covid-19; também será exigido o uso de máscaras e álcool gel. As inscrições podem ser feitas pelo whatsapp acessando o link: https://chat.whatsapp.com/DHrnk79QDN6GD1vL4VjtN3 ou pelas redes sociais do grupo. Instagram: @mulheresempreendedorasnv ou Facebook: https://www.facebook.com/mulheresempreendedorasnv

Significado - "Empreender, no sentido denotativo encontrado no dicionário, está relacionado à sua capacidade de realização, isto é, à sua capacidade de tirar as ideias do papel e de colocá-las em ação. Simples assim. E, pensando dessa forma, a mulher empreendedora pode estar empreendendo a sua vida, o seu negócio ou qualquer projeto no qual esteja se dedicando a executar. Já a palavra empreendedorismo traz o significado mais voltado para os negócios, é verdade. Mas é melhor pensar que por trás de cada negócio existe uma pessoa, uma empreendedora", pontua Luciana Moreira



Requisitos - "Para que você se torne uma empreendedora de negócios, antes é necessário (diria até, fundamental) que empreenda a sua vida, tenha consciência do seu propósito, da história que deseja viver e construir todos os dias, das suas potencialidades e dos pontos a melhorar para que possa viver a sua melhor versão. É um processo um tanto mais complexo do que criar um CNPJ — e, por isso mesmo, mais prazeroso e empoderador."

