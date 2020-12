Na foto, o vice-prefeito, Riandro Petrucci (ao centro); à sua esquerda, o sub tenente Eustáquio Monteiro e à direita, com a esposa, o 1º Sargento Marcelo Ribeiro. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Porciúncula - O Tiro de Guerra (TG 01-014) de Porciúncula, no Noroeste Fluminense tem novo comandante. Na ocasião, o Sub Tenente Eustáquio de Souza Monteiro passou o cargo ao 1º Sargento Marcelo Ribeiro dos Santos, que comanda o Tiro de Guerra por dois anos, podendo ser prorrogado por mais um ano. O evento, que aconteceu na Câmara Municipal de Vereadores, teve a presença do Chefe da Seção Tiro de Guerra, Tenente Coronel Leonardo de Mendonça Silva, representando a 1ª Região Militar; do vice-prefeito Riandro Petrucci Pireda, e dos Chefes de Instrução do TG de Miracema, 1º Sgt Messias, do TG de Bom Jesus de Itabapoana, 1º Sgt Bertolhazi e do TG de Guaçuí, 1º Sgt Patrique.



Em suas palavras de despedida, o Sub Tenente Monteiro agradeceu o apoio dado pela Prefeitura Municipal e pela Associação Atlética dos Quarentões durante os três anos em que esteve à frente do Tiro de Guerra 01-014 (2018 a 2020).