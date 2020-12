Militares do 36º BPM (Pádua) durante buscas pelo interior de um dos imóveis denunciados apreenderam 1.640 pinos de cocaína. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Santo Antônio de Pádua - Dois suspeitos, que não tiveram as idades reveladas, foram presos em flagrante no bairro Mirante, Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Pádua) foram ao local verificar denúncia da existência de um esconderijo de drogas de uma facção criminosa e após abordagem ao envolvidos e buscas pelo interior de um dos imóveis da Rua José Raimundo Lima, localizaram 1.640 pinos de cocaína. A dupla foi autuada em flagrante por tráfico na 136ª DL e ficará à disposição da justiça no sistema prisional.

Ação de combate ao crime realizada pelo 36º BPM de Santo Antônio de Pádua, RJ. Foto: divulgação