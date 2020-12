Dr. Marcelo Poeys Foto: reprodução internet

Itaperuna - Faltando cerca de 15 dias da posse, o prefeito eleito de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, Alfredo Paulo Marques Rodrigues, o Alfredão, já tem a composição dos chefes de quase todas suas futuras equipes. Alfredão, que administrará pelos próximos 4 anos a maior cidade da Região, já foi prefeito na gestão de 2013 a 2016, mas não tentou a reeleição no pleito seguinte vindo a se candidatar novamente ao referido cargo para as eleições municipais 2020. Na ocasião Alfredão ganhou a disputa com com 38,47% dos votos válidos sendo escolhido por 19.640 eleitores. Seu vice-prefeito é Emanuel Medeiros, o Nel.



O Dia traz a décima reportagem da série "Primeiro Escalão de Alfredão" com o intuito de informar aos leitores o perfil de cada novo secretário municipal já escolhido pelo prefeito eleito. A lista com os nomes dos escolhidos foi anunciada no último dia 04.



Secretário Municipal de Gabinete:

Marcelo Poeys Dair

Filho de Antônio Eden Dair e Gislêne Poeys Dair, nascido em Itaperuna em 12/09/1972; graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Campos, atuou como advogado nas áreas cível e trabalhista.



Ingressou para a Administração Municipal na gestão 2005 - 2008, como advogado na Secretaria Municipal de Ação Social de Itaperuna.



Em 2013, assumiu a Secretaria Municipal de Receita de Itaperuna, e implementou várias mudanças no setor, modernizando e informatizando, com implantação de um novo sistema, e criação de boletos bancários com códigos de barras para pagamentos dos impostos e taxas.



Implantou processo de recadastramento de todos os imóveis no município através do Georeferenciamento em todo o território urbano da cidade.



Marcelo Poeys, tornou-se Secretário Municipal de Saúde de Itaperuna de novembro de 2014 a 31 de dezembro de 2016 e em pouco tempo, reestruturou os trabalhos na Secretaria de Saúde, informatizando, implantando sistemas em conformidade com os órgãos fiscalizadores, com total transparência, trabalhando sempre a valorização do Servidor Público Municipal.



Realizou várias obras, que se destacaram na gestão da Saúde, reformando, ampliando e construindo novas Unidades Básicas de Saúde nos bairros e distritos de Itaperuna.



Dando seguimento aos trabalhos e a convite do Prefeito de São José de Ubá, em janeiro de 2017 assumiu a Secretaria Municipal de Administração daquele Município, e em 2018 tornou-se também Secretário Municipal de Saúde em São José de Ubá, onde permanece prestando seus serviços aos cidadãos ubaenses, à frente de duas secretarias importantes em uma administração pública.

Em 2018, passou a ocupar a Cadeira de Vice Presidente Regional do COSEMS-RJ. Já em 2019, Pós graduação em Direito Sanitário pelo Instituto de Ensino HCor em São Paulo.

Expectativa para a nova gestão: "Caminhar com Alfredão é sempre uma honra, pois além de ter com ele uma relação de "pai e filho", temos a sua vontade de fazer sempre o bem sem olhar a quem, e isso nos inspira. Sempre trabalhamos pensando no bem pra população, na busca de poder oferecer uma qualidade de vida e uma cidade melhor pra se viver. Por sete anos, dediquei a minha vida à saúde da população de Itaperuna e de Ubá, bem como, muitas das vezes me dediquei à região noroeste, me especializei na área e sempre tivemos resultados positivos nessa trajetória. Novos caminhos surgem, e aceitamos o desafio de seguir na administração pública como Secretário Municipal de Gabinete, e darei o meu melhor para ajudar o Gestor a fazer o melhor pra nossa cidade, atendendo os anseios da população de que dias melhores virão, e apesar da estarmos passando por um momento singular e sem precedentes, não podemos perder a esperança de que dias melhores virão. Novamente agradeço a oportunidade, desejando à todos um Feliz Natal em Família e que o ano novo que se inicia, seja o primeiro de uma série de outros anos que virão repletos de paz, saúde e muita prosperidade e bênçãos para todos!!!"



Escolhas de Alfredão - Durante seu pronunciamento no último dia 04, o prefeito eleito falou sobre expectativas e motivos para as escolhas de seus secretários municipais. "Agradeço a Deus por este momento. No governo passado anunciei por último a lista com os nomes e percebi que deveria fazer diferente dessa vez. Busco o lado técnico, orientação divina e a parceira durante toda a campanha política. Ser eleito pela segunda vez é orgulho, responsabilidade e temos que honrar todo povo. Não vamos dividir o município com objetivos políticos. Vamos governar para todos." O eleito acrescentou que "temos que buscar o melhor para Itaperuna e não apenas trabalhar para quem votou na gente. Somos cidade polo e temos que crescer, melhorar buscando a coletividade. Não importa o segmento, mas peço que todos tementes à Deus orem por nossa gestão".



Confira as pastas e secretários do novo governo municipal:



Procurador Geral - Dr. Samuel Portela

Secretario de Governo - Murilo Rodrigues

Secretario de Gabinete - Dr. Marcelo Poeys

Secretário de Administração - Dr. João Paulo Medeiros

Secretario de Desenvolvimento - Helielico Rodrigues

Secretaria de Controle - Paula Salles Rodrigues

Secretaria de Receita - Marta Espoti

Secretario de Planejamento - Dr. Alessandre Seródio

Secretario de Saúde - Marcelo de Ferreira

Secretaria de Educação - Tereza Cristina

Secretario de Assistência Social - Oliver Trajano

Secretario de Obra - Alexandre da Auto Escola

Secretario de Meio Ambiente - Frankilane Arcanjo

Secretario de Agricultura - Sérgio Zampier

Secretario de Defesa Civil - Major PM Luz

Secretario de Transporte - Ronaldo Ramos

Secretario de Esporte - José Maria Guimarães.



Turismo; Fazenda e Cultura até o fechamento desta matéria não foram definidas.