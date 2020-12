Divulgação dos trabalhos selecionados está prevista para 18 de janeiro de 2021. Arte: Lionel Mota/Divulgação IFF

Por Lili Bustilho

Itaperuna - Os campis de Itaperuna e Bom Jesus do Itabapoana do Instituto Federal Fluminense (IFF) fazem parte do Edital N° 128/2020, que regulamenta a chamada para submissões de propostas de trabalhos para apresentação no III Encontro de Cultura do IFFluminense, a ser realizado nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2020, pela Pró-reitoria de Extensão, Cultura, Esportes e Diversidade (Proex), abrangendo todos os campi da instituição.



Público-alvo – Comunidade acadêmica do IFF (servidores, estudantes regularmente matriculados), egressos e público em geral, tais como agentes culturais externos parceiros das ações e projetos desenvolvidos nos campi do IFFluminense. As propostas inscritas deverão apresentar relação com os campi envolvidos por meio de vinculação com algum servidor enquanto orientador ou parceiro, de acordo com o artigo 9° do edital.



Vagas, inscrições e submissões – Não há limite, por participante, de número de inscrições e submissões de trabalhos, que devem ser realizadas, gratuitamente, até 31 de dezembro de 2020, por meio dos endereços:



Inscrições acessando: https://eventos.iff.edu.br/3encontrocultura

Submissões acessando: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGZOs8vqMJu5wOAOVFKNklwUDtLoc13bU736lNK5fy2o0P-w/viewform?gxids=7628 Osfazem parte do Edital N° 128/2020, que regulamenta a chamada para submissões de propostas de trabalhos para apresentação no III Encontro de Cultura do IFFluminense, a ser realizado nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2020, pela Pró-reitoria de Extensão, Cultura, Esportes e Diversidade (Proex), abrangendo todos os campi da instituição.Comunidade acadêmica do IFF (servidores, estudantes regularmente matriculados), egressos e público em geral, tais como agentes culturais externos parceiros das ações e projetos desenvolvidos nos campi do IFFluminense. As propostas inscritas deverão apresentar relação com os campi envolvidos por meio de vinculação com algum servidor enquanto orientador ou parceiro, de acordo com o artigo 9° do edital.Não há limite, por participante, de número de inscrições e submissões de trabalhos, que devem ser realizadas, gratuitamente, até 31 de dezembro de 2020, por meio dos endereços:



Os eixos temáticos são: I- cultura na indissociabilidade do Ensino, Pesquisa e Extensão; II - estéticas na cibercultura; III - linguagem literária como expressão de resistência e diversidade; IV - patrimônio Histórico-Cultural e Memória; V - possibilidades e desafios no Ensino de Artes nas modalidades virtuais; VI - resistência cultural nos tempos de distanciamento social. As inscrições serão recebidas exclusivamente nas categorias de obras e processos inéditos, em execução ou já concluídos, ligados às práticas pedagógicas e a projetos de ensino, pesquisa e extensão, em formato de vídeo, relacionados a ações e projetos de arte e cultura desenvolvidos nos campi, de acordo com o artigo 12 do edital. E serão realizadas mediante o preenchimento de formulário eletrônico com os dados dos proponentes e da ação, resumo de até 300 palavras, informando o eixo temático (de acordo com o artigo 13 do edital) e a modalidade de apresentação do trabalho: I - artístico-cultural em vídeo; II - acadêmico-científico ao vivo; III - acadêmico-científico em vídeo.



Resultado da seleção – As propostas selecionadas serão divulgadas por meio de publicação na Página Oficial do evento, até 18 de janeiro de 2020, conforme o cronograma.



Certificação – Serão disponibilizados certificados a todos/as os/as proponentes dos trabalhos selecionados para integrar o III Encontro de Cultura do IFFluminense, por meio do e-mail informado no formulário de inscrição.



Cronograma

Etapa Período

1. Período de Inscrições até 31/12/2020

2. Divulgação dos trabalhos selecionados 18/01/2021

3. Realização do III Encontro de Cultura do IFFluminense 09 e 10/02/2021



Publicidade

Saiba mais sobre o III Encontro de Cultura do IFFluminense



O Encontro agrega Arte e Cultura dos campi do Instituto Federal Fluminense. "Este evento é uma vitrine cultural de nossa instituição, reúne e integra Projetos Culturais e de Artes de todos os campi do IFF. Neste ano, devido à pandemia, adotamos o formato online, no qual apresentaremos atividades de reflexão estética, crítica e sensível, por meio de palestras, apresentações artístico-culturais e de trabalhos acadêmico-científicos em suas diversas linguagens e especificidades. O foco do evento é dar visibilidade à produção desenvolvida nas unidades da instituição e em suas comunidades, com ênfase em sua pluralidade e diversidade", destaca o coordenador de Políticas Culturais e Diversidade do IFF, Jonas Defante Terra.



O Encontro terá como tema “Teia Cultural”, definido na Câmara de Arte e Cultura do IFFluminense, que reúne membros representantes e gestores culturais de cada unidade da instituição. A ideia é visibilizar atividades que se enredam e se expandem entre as instituições e no seu cotidiano, nas perspectivas do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, compreendendo a importância das produções simbólicas na formação integral dos sujeitos, lançando reflexões acerca do contexto atual de trabalho à distância e remoto, como reinvenção de modos da atuação. "A proposta é criar essa atuação em rede, abordando questões específicas da Arte e da Cultura como campos do saber, áreas de conhecimento que desenvolvem pesquisas científicas, acadêmicas e, principalmente, culturais, revelando e reconhecendo os saberes existentes em nossas matrizes, em nossas comunidade", complementa.



"Esperamos o engajamento e a participação de nossos estudantes, de nossos servidores e de toda a comunidade externa que possui vínculo com o IFFluminense. Esse evento está sendo organizado para fechar o ciclo dos projetos desenvolvidos em 2020, mas abre portas e janelas para construirmos novos rumos para 2021. Em fevereiro, às vésperas do período de carnaval, nos encontraremos online, aglomerados em nossas redes sociais, para conversar sobre cultura, arte, patrimônio, diversidade, e também sobre samba. Não poderíamos perder esta oportunidade, não é mesmo?!", avalia Jonas.



Todas as informações podem ser acompanhadas no Portal de Seleções acessando o link:



O Encontro agrega Arte e Cultura dos campi do Instituto Federal Fluminense. "Este evento é uma vitrine cultural de nossa instituição, reúne e integra Projetos Culturais e de Artes de todos os campi do IFF. Neste ano, devido à pandemia, adotamos o formato online, no qual apresentaremos atividades de reflexão estética, crítica e sensível, por meio de palestras, apresentações artístico-culturais e de trabalhos acadêmico-científicos em suas diversas linguagens e especificidades. O foco do evento é dar visibilidade à produção desenvolvida nas unidades da instituição e em suas comunidades, com ênfase em sua pluralidade e diversidade", destaca o coordenador de Políticas Culturais e Diversidade do IFF, Jonas Defante Terra.O Encontro terá como tema “Teia Cultural”, definido na Câmara de Arte e Cultura do IFFluminense, que reúne membros representantes e gestores culturais de cada unidade da instituição. A ideia é visibilizar atividades que se enredam e se expandem entre as instituições e no seu cotidiano, nas perspectivas do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, compreendendo a importância das produções simbólicas na formação integral dos sujeitos, lançando reflexões acerca do contexto atual de trabalho à distância e remoto, como reinvenção de modos da atuação. "A proposta é criar essa atuação em rede, abordando questões específicas da Arte e da Cultura como campos do saber, áreas de conhecimento que desenvolvem pesquisas científicas, acadêmicas e, principalmente, culturais, revelando e reconhecendo os saberes existentes em nossas matrizes, em nossas comunidade", complementa."Esperamos o engajamento e a participação de nossos estudantes, de nossos servidores e de toda a comunidade externa que possui vínculo com o IFFluminense. Esse evento está sendo organizado para fechar o ciclo dos projetos desenvolvidos em 2020, mas abre portas e janelas para construirmos novos rumos para 2021. Em fevereiro, às vésperas do período de carnaval, nos encontraremos online, aglomerados em nossas redes sociais, para conversar sobre cultura, arte, patrimônio, diversidade, e também sobre samba. Não poderíamos perder esta oportunidade, não é mesmo?!", avalia Jonas.Todas as informações podem ser acompanhadas no Portal de Seleções acessando o link: http://selecoes.iff.edu.br/programas-e-projetos-de-cultura-e-diversidade/reitoria/2020/processo_seletivo-5

Divulgação dos trabalhos selecionados está prevista para 18 de janeiro de 2021. Arte: Lionel Mota/Divulgação IFF