Por Lili Bustilho

Com o objetivo de divulgar, valorizar e reconhecer as produções musicais realizadas pelos músicos do município de Porciúncula, no Noroeste Fluminese e incentivar a difusão musical, a Secretaria Municipal de Cultura está lançando o Edital 13/2020 como forma de cumprir mais uma etapa da Lei Aldir Blanc, um grande incentivo ao setor cultural através de ação emergencial.As inscrições para o Prêmio José Gonçalves – Mussum estão abertas de 11 a 15 de dezembro para grupo musical, cantor solo, instrumental e produtor de evento musical e podem ser feitas EXCLUSIVAMENTE on-line por meio de formulário disponível em: https://forms.gle/BVHp9t8B7dynqs166