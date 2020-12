Um homem foi autuado por furto em veículo e permaneceu preso à disposição da Polícia Civil. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 14/12/2020 12:00 | Atualizado 14/12/2020 12:29

Laje do Muriaé - Um homem de 42 anos, que teria confessado o crime, foi preso em flagrante após o furto de uma ferramenta, Centro de Laje do Muriaé, no Noroeste Fluminense. O proprietário de um veículo Chevrolet modelo Montana de cor prata acionou a PM, na Praça Padre Martins. De acordo com o solicitante, sua Makita foi furtada enquanto estava trabalhando por perto. Testemunhas disseram que a ferramenta havia sido levada por dois homens.

Um dos suspeitos foi localizado na casa dele, confessou ter furtado a ferramenta e vendido por R$ 100. O comparsa dele não foi localizado. Em seguida, os policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) fizeram contato com o comprador, que admitiu ter pagado R$ 100 e devolveu a Makita. O caso foi apresentado a 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, por ser a Central de Flagrantes. O homem foi autuado por furto em veículo e permaneceu preso à disposição da Polícia Civil. Já o comprador do objeto, um rapaz de 28 anos, vai responder em liberdade por receptação.