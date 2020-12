Vítima de 68 anos, faleceu após ter sido diagnosticada no último dia 5 com Covid-19, segundo relatos da filha. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 14/12/2020 12:00 | Atualizado 14/12/2020 12:37

Itaperuna - A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro divulgou a 11ª atualização do Mapa de Risco Covid-19, nele aparecem todos os municípios do Noroeste Fluminense em alto o risco de contaminação. O alerta é vermelho para essa Região. Em Itaperuna, uma pessoa de 68 anos (que terá seu nome preservado assim como o nome da família) faleceu neste fim de semana, após ter sido diagnosticada há cerca de 8 dias com a com Covid-19, segundo familiares da vítima.

De acordo com uma das filhas, que informou o óbito aos amigos nas redes sociais, a mãe foi atendida inicialmente na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Cerca de três dias após, o grupo recebeu a mensagem de que a vítima estaria internada no Centro de Tratamento da Covid-19 no município. Já no dia 09, a senhora teria apresentado uma piora no seu quadro clinico e teria sido intubada. Um dia após, a paciente teria respondido positivamente aos medicamentos, mas os rins estariam debilitados. Mudanças no estado de saúde teriam feito a família ser comunicada de que a situação da idosa tinha se agravado na última sexta-feira, 11. A todo instante orações eram pedidas pelos familiares e amigos.

Apesar de todo os esforço relatado pela família por parte dos médicos e de todo o carinho da equipe envolvida, a idosa, neste fim de semana, não resistiu as complicações em decorrência do novo coronavírus e faleceu. Em um áudio que circula pelas redes sociais, uma das filhas diz: "Minha família, meus amigos, venho agradecer por tudo que vocês fizeram por minha mãe, as orações incansáveis, mas fui chamada junto com minha prima e minha mãe veio a óbito. Continuem orando por nos. Vocês são mais que especiais na minha vida. Vocês lutaram junto com a gente ate o final. Continuem orando pelo meu pai e pela minha irmã, tadinha, por mim, pela nossa família, pois foi uma perda irredutível. Mas sabemos que é tudo pela honra e gloria DELe. Obrigada por tudo.", desabafou.

Até o fechamento desta reportagem a Secretaria Municipal de Saúde não tinha registrado esta morte no boletim epidemiológico.

Em sua rede social, no dia 04 deste mês, foi noticiada a batalha da matriarca contra a Covid-19 e contou: "Deus já escreveu a sua história minha Mãe e saiba que já deu tudo certo e a Sra está nas mãos do nosso Deus que muito nos Amaaaa e estou aqui em orações pois já deu tudo certo!!! Estou confiante que já já estaremos juntas e brincando e agradecendo a Deus por mais uma benção derramada em nossa Família!!! "O Senhor é o meu Pastor e nada nos faltará!!"

Dando sequência as postagens de desabafos e relatos outra nota foi publicada no dia 07. Confira: "Boa noite a todos e venho aqui agradecer e peço que continuem orando pela minha Mãezinha que inspira cuidados e que está se recuperando, mas nesse momento nós precisamos de orações por ela e por todos aqueles que estão passando por essa Pandemia. O amor de Deus por nós é Maravilhoso nunca se esqueçam disso. De sexta para cá, nossos Amigos e Familiares uniram em orações e a torcida por nós é grande que moveu transferência, saturação aumentou e saibam que o Amor de Deus é tremendo. Amigos trazendo palavras, áudios, ligações de conforto para que tudo ficasse mais tranquilo para aceitarmos o que Deus tem para nós e a história da Vitória da minha Mãe já foi escrita. Receber essa mensagem da minha Prima como me senti bem, pois eu sei que estarei aqui para fazer o que estiver no meu alcance para a minha Mãe e para todos que precisarem de mim.

Os dias não tem sido fáceis, mas estou confiante que em breve minha Mãe estará em casa se Deus quiser.

Obrigada e conto com orações de todos por favor para que a minha Mãe saia logo desse quadro e venha para casa por favor, pois estamos com muitas saudades!!!

"O Senhor é o meu Pastor e nada nos faltará e ele está lutando por todos nós!!"

Boa noite a todos e conto com as Orações por todos nós por favor para que seja feita a vontade de Deus e ela saia logo e venha para casa por favor, como dói a ausência dela.

Desculpas meus Amigos, mas a saudade é grande!!!"

Já no dia do falecimento da mãe, 12, foi postado: "E hoje nos despedimos da Pessoa mais Linda que pude chamar de nossa Mãe!! A vontade de Deus não foi a nossa e sabemos que tudo que podíamos fazer aqui na Terra nós fizemos, as torcidas foram tamanhas, mas Deus a chamou e sei que lá não tem sofrimentos, não terá dor. Obrigada Deus por abrir portas onde estavam fechadas, nesses dias aconteceram coisas que nem imaginávamos viver, mas Deus, a Família e os Amigos nós sustentaram. Como dói em saber que a Senhora não estará aqui, mas fizemos a entrega e Deus te acolheu com muito Amor!! Descanse em paz minha Mãezinha!!!"

Ainda no fim do domingo a familiar em carta aberta disse: "Boa tarde a todos!! Na sexta eu e minha prima (...) entramos com a minha Mãezinha na Upa Itaperuna com o Covid e ali ficamos até domingo tendo todos os tratamentos necessários e o principal o Amor de todos com a minha Mãezinha, mas a saturação dela baixou e com isso ela foi transferida para o Hospital de referência do Covid (...) Tudo foi feito com maior carinho para ela, recebemos orações que nem imaginávamos, uma força e uma torcida foi feita para a minha mãe. Ela não é Política, então quero pedir respeito com a nossa Família, não venha perguntar se faltou algo para ela e por isso veio a óbito. Ela foi Valente até ontem (12/12) às oito horas da manhã, conseguimos a transferência na sexta para Bom Jesus, mas infelizmente ela não aguentaria ir, pois seria muito arriscado colocá-la na estrada. Então, respeitem a nossa dor que está demais com a perda da minha Mãe (...). Não tenho como citar nomes, pois poderia ser injusta, pois Deus colocou Anjos para cuidar dela e assim ela fazer a partida serena como ela estava ontem (12/12). Os dias não foram fáceis mas Deus nos confortou durante a semana e ontem ele a chamou. Ela sempre disse para as Filhas que não sabíamos o que era a dor da perda, hoje estou sentindo na pele a dorzinha a dor da partida da minha Mãe!!! Obrigada a todos mais uma vez pelo carinho com minha Mãe e toda nossa Família e ao nosso Bondoso Deus que acolheu minha mãe com muito carinho em seus braços!!!