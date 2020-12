Frankilane Arcanjo é Tecnólogo em Gestão Ambiental e Servidor da Secretaria Municipal do Ambiente desde 2011. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Itaperuna - Faltando menos de 15 dias da posse, o prefeito eleito de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, Alfredo Paulo Marques Rodrigues, o Alfredão, já tem a composição dos chefes de quase todas suas futuras equipes. Alfredão, que administrará pelos próximos 4 anos a maior cidade da Região, já foi prefeito na gestão de 2013 a 2016, mas não tentou a reeleição no pleito seguinte vindo a se candidatar novamente ao referido cargo para as eleições municipais 2020. Na ocasião Alfredão ganhou a disputa com com 38,47% dos votos válidos sendo escolhido por 19.640 eleitores. Seu vice-prefeito é Emanuel Medeiros, o Nel.



O Dia traz a 11ª reportagem da série "Primeiro Escalão de Alfredão" com o intuito de informar aos leitores o perfil de cada novo secretário municipal já escolhido pelo prefeito eleito. A lista com os nomes dos escolhidos foi anunciada no último dia 04.



Secretário Municipal de Meio Ambiente:

Frankilane T. Arcanjo, conhecido com Frank.

- Natural de Valinhos/SP; residente em Itaperuna desde 2003. Casado com Dra. Viviane Bastos; dois filhos: Gabriel (16) e Miguel (13).

- Formação: Tecnólogo em Gestão Ambiental;

- Ex-proprietário da empresa Pró Ambiente Soluções Ambientais até 2010, com diversos trabalhos dedicados à área ambiental, no âmbito de licenciamento e adequação ambiental rural;

- Servidor da Secretaria Municipal do Ambiente desde 2011;

- Coordenador de Projetos Ambientais em 2016;

- Ex-secretário do ambiente de março à outubro de 2019.

Publicidade

Expectativa para a nova gestão: "Agradeço ao prefeito eleito Alfredão, a honra de ser convidado novamente para gestão da pasta ambiental do munícipio de Itaperuna. Espero do fundo coração atender as expectativas depositadas em mim e na equipe da Secretaria do Ambiente, em um momento tão conturbado do nosso município. Apesar de todas as dificuldades que virão, confio na dedicação dos membros desta gestão para atingirmos todo potencial que Itaperuna deve ter como cidade, como polo regional.

Desejo um Natal cheio de Graça e benção a todos os itaperunenses. Que juntos possamos encontrar alternativas e perspectivas reais para 2021, entendo que não será um ano fácil, mas que seja de esperança renovada e que encontremos os melhores caminhos para o desenvolvimento e amadurecimento de nossa sociedade. Em conjunto acredito que atingiremos metas, resultados em prol de um desejo comum!”

Escolhas de Alfredão - Durante seu pronunciamento no último dia 04, o prefeito eleito falou sobre expectativas e motivos para as escolhas de seus secretários municipais. "Agradeço a Deus por este momento. No governo passado anunciei por último a lista com os nomes e percebi que deveria fazer diferente dessa vez. Busco o lado técnico, orientação divina e a parceira durante toda a campanha política. Ser eleito pela segunda vez é orgulho, responsabilidade e temos que honrar todo povo. Não vamos dividir o município com objetivos políticos. Vamos governar para todos." O eleito acrescentou que "temos que buscar o melhor para Itaperuna e não apenas trabalhar para quem votou na gente. Somos cidade polo e temos que crescer, melhorar buscando a coletividade. Não importa o segmento, mas peço que todos tementes à Deus orem por nossa gestão".

Publicidade



Confira as pastas e secretários do novo governo municipal:



Procurador Geral - Dr. Samuel Portela

Secretario de Governo - Murilo Rodrigues

Secretario de Gabinete - Dr. Marcelo Poeys

Secretário de Administração - Dr. João Paulo Medeiros

Secretario de Desenvolvimento - Helielcio Salles

Secretaria de Controle - Paula Salles Rodrigues

Secretaria de Receita - Marta Espoti

Secretario de Planejamento - Dr. Alessandre Seródio

Secretario de Saúde - Marcelo de Ferreira

Secretaria de Educação - Tereza Cristina

Secretario de Assistência Social - Oliver Trajano

Secretario de Obra - Alexandre da Auto Escola

Secretario de Meio Ambiente - Frankline Arcanjo

Secretario de Agricultura - Sérgio Zampier

Secretario de Defesa Civil - Major PM Luz

Secretario de Transporte - Ronaldo Ramos

Secretario de Esporte - José Maria Guimarães.



Turismo; Fazenda e Cultura até o fechamento desta matéria não foram definidas.