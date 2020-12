Importante ressaltar que o atendimento nos postos de vistoria abertos, entre os dias 14 e 18 de dezembro, será exclusivo para os usuários que estavam marcados, mas não conseguiram realizar o serviço anteriormente nestas unidades. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

MIRACEMA - Apesar da abertura de 20 postos de vistoria do Detran-RJ, nesta segunda-feira (14/12), a Unidade de Miracema, no Noroeste Fluminense, segue fechada para desinfecção porque funcionários testaram positivo para a Covid-19. De acordo com o órgão, nos próximos dias mais unidades serão reabertas, à medida que a nova empresa prestadora de serviços fizer as contratações de funcionários. A reabertura rápida está sendo possível porque a priorização é o reaproveitamento de pessoal.



Dúvidas e agendamentos:

Acesse o site pelo link:

