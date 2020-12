Jovem de 18 anos, no ponto conhecido como "Estrada Fazenda do Coleginho", teria perdido o controle de sua direção e capotou. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

ITALVA - Um jovem de 18 anos que conduzia um Fiat Uno de cor cinza se acidentou próximo da localidade de São Pedro, zona rural de Italva, no Noroeste Fluminense. O motorista teria perdido a direção do veiculo e capotado no ponto conhecido como “Estrada Fazenda do Coleginho. A equipe do 21 Grupamento de Bombeiros do Destacamento 3/21 foram ao local, mas apesar da destruição do carro, o condutor e uma mulher de 47 anos, que estava no carona, sofreram apenas leves escoriações e não precisaram de atendimento médico.