Especialista no assunto, a esteticista Cris Bosco conta que a procura por tratamentos estéticos tem crescido cada vez mais nessa última metade do ano. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

O ano de 2020 foi marcado por uma intensa pandemia, o que afetou negativamente o trabalho de milhões de brasileiros, que precisaram se adaptar à nova realidade. Apesar desse grande empecilho, muitos empreendedores estão conseguindo se reinventar e estão começando novos empreendimentos ou até ampliando o próprio negócio.



A área de estética foi uma das que tiveram um aumento considerável esse ano, levando em consideração tudo o que vem acontecendo. Especialista no assunto, a esteticista Cris Bosco conta que a procura por tratamentos estéticos tem crescido cada vez mais nessa última metade do ano. Cris é uma das empreendedoras que mesmo na pandemia, estão conseguindo expandir seu negócio, antes com uma clínica na Barra de Tijuca e outra em Madureira, agora irá inaugurar uma nova clínica para conseguir atender todos os pacientes interessados nos tratamentos.

Publicidade

“Mesmo com a pandemia estamos felizes em poder crescer em um momento tão difícil economicamente, estamos honrados com o crescimento da nossa clínica e com à procura das pessoas pelos nossos serviços”, agradeceu Cris. A empresa tem se destacado atualmente no cenário e hoje é referência no Brasil em limpeza de pele e conta com tratamentos bem procurados como o Peeling e o Microagulhamento.



Empresa de Estética Avançada tem se destacado atualmente no cenário em limpeza de pele e conta com tratamentos bem procurados como o Peeling e o Microagulhamento. Foto: divulgação