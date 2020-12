Por Lili Bustilho

Publicado 14/12/2020 16:28 | Atualizado 14/12/2020 16:28

CARDOSO MOREIRA - A prefeita eleita de Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense, Geane Vincler, está concluindo seu primeiro escalão. Ela anunciou mais nomes que irão compor seu secretariado. Para a Administração o escolhido é José Mário Pacheco Gomes e para a Secretaria de Comunicação, que segundo Geane será criada em seu governo, ela colocará na chefia Rafael de Lucas Mathias.

Confira na integra o pronunciamento da prefeita eleita sobre cada um dos dois novos escolhidos:



Para a Administração o escolhido é José Mário Pacheco Gomes; ele é empresário há mais de 15 anos. Foto: divulgação

"Nas escolhas que faço para o comando de cada secretaria, penso com muito carinho e cuidado. Pois, estas são funções primordiais dentro do nosso governo. É através de cada Secretário que o trabalho da prefeitura é demonstrado. Por isso, decido por pessoas que tenham capacidade para exercer aquela função na sua determinada área, com conhecimento prático e técnico, e que sejam da minha confiança. O novo Secretário de Administração, José Mário Pacheco Gomes, se enquadra perfeitamente em cada um desses requisitos. Homem honesto e de extrema competência, não tenho dúvidas de que ele trabalhará com muita dedicação e afinco. Empresário há mais de 15 anos, José Mário possui formação e vasto conhecimento no Sistema Integrado de Gestão Fiscal (SIGFIS), sistema muito utilizado nas prefeituras e no Tribunal de Contas do Estado, além de possuir conhecimento técnico especializado na área de Informática Avançada. Ele também é especialista em gestão de Transporte de Emergência e Transporte Escolar, além de funcionário concursado na prefeitura de Cardoso Moreira."