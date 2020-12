Situação aconteceu pelo fato de o vereador Denilson Cabide (PL), ainda permanecer com sua candidatura sub-judice (deferido com recurso) e sua apelação, ainda não ter sido apreciada. Foto: Rádio Natividade FM

Por Lili Bustilho

NATIVIDADE - O Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RJ), realizou nesta segunda-feira (14), a retotalização dos votos para o cargo de vereador em Natividade, no Noroeste Fluminense. A situação teria acontecido pelo fato de o vereador Denilson Cabide (PL), ainda permanecer com sua candidatura sub-judice (deferido com recurso) e sua apelação, ainda não ter sido apreciada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



De acordo com informações obtidas pela Rádio Natividade FM junto a Yago Belchior, responsável pelo cartório da 43ª Zona Eleitoral, Denilson teve a candidatura deferida em primeira instância, mas, o Ministério Público recorreu ao TRE, alegando impedimento por conta de uma condenação por improbidade, tese que o colegiado acatou em segunda instância, gerando o indeferimento. Como o TSE ainda não julgou o recurso e pelo fato de a diplomação estar marcada para esta quinta-feira (17), realizou-se a retotalização dos votos, o que resultou na proclamação provisória de Aridelson Teixeira de Oliveira (Sabará) do MDB, que será diplomado esta semana. Entretanto, caso Denilson consiga reverter sua pendência junto à instância superior, ele voltaria a ocupar a vaga, com a cassação do diploma de Sabará e a emissão de outro em nome daquele.

Saiba como fica a situação dos candidatos eleitos sub judice - O TRE-RJ esclarece que é "importante destacar que no caso de eleição proporcional, mesmo na divulgação os votos dos candidatos indeferidos sub judice não são considerados no cálculo do quociente partidário, nem para fins de distribuição de vagas. Caso o indeferido sub judice vença a eleição não poderá ser diplomado e nem empossado, nos termos do artigo 220 da Resolução TSE 23.611."

Prefeitos sub judice - Já na hipótese de eleição majoritária (prefeito), "caso a situação jurídica não seja resolvida até o dia 31/12/2020, o Presidente da Câmara de Vereadores assumirá a prefeitura até que haja reversão da decisão desfavorável – hipótese em que o eleito poderá ser diplomado e empossado – ou até que novas eleições sejam realizadas no município – caso o indeferimento torne-se definitivo.", esclarece o TRE-RJ