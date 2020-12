Murillo Gouvêa Rodrigues, é bacharel em Direito e se destacou como articulador político quando foi Secretário de Governo na primeira gestão de Alfredão como prefeito. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Itaperuna - Faltando menos de 15 dias da posse, o prefeito eleito de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, Alfredo Paulo Marques Rodrigues, o Alfredão, já tem a composição dos chefes de quase todas suas futuras equipes. Alfredão, que administrará pelos próximos 4 anos a maior cidade da Região, já foi prefeito na gestão de 2013 a 2016, mas não tentou a reeleição no pleito seguinte vindo a se candidatar novamente ao referido cargo para as eleições municipais 2020. Na ocasião Alfredão ganhou a disputa com com 38,47% dos votos válidos sendo escolhido por 19.640 eleitores. Seu vice-prefeito é Emanuel Medeiros, o Nel.



O Dia traz a 12ª reportagem da série "Primeiro Escalão de Alfredão" com o intuito de informar aos leitores o perfil de cada novo secretário municipal já escolhido pelo prefeito eleito. A lista com os nomes dos escolhidos foi anunciada no último dia 04.

Secretário de Governo

Murillo Gouvêa Rodrigues

Nascido no dia 22 de setembro de 1986, natural de Itaperuna, RJ, casado com Maria Júlia Merhge, pai de Maria Antonia.



Bacharel em Direito



Ex-assessor de Felipe Peixoto na Secretaria Estadual de Saúde no Rio de Janeiro.

Ex-Secretário de Governo na gestão Alfredão.



Murillo Gouvêa com apenas 34 anos é articulador político. Atuou como um dos responsáveis pela captação de recursos federais para o município na primeira gestão de Alfredão junto a diversos parlamentares do estado do Rio.



Expectativa para a nova gestão: "A eleição de Alfredão reforça que o povo quer um governo transparente assim como ele sempre foi. A campanha foi justa e honesta. Agora como nosso prefeito eleito diz é trabalhar para honrar a confiança dos eleitores e trabalhar para toda população sem distinção. Esse é um diferencial de Alfredão. Agradeço a oportunidade depositada em mim e com certeza assim como os demais escolhidos faremos o nosso melhor. Uma coisa é certa: tivemos de desacelerar, em todos os sentidos nesse ano. Aprendemos tantas coisas com a pandemia do novo coronavírus, mas talvez a principal dela foi ratificar o fato de que sozinhos não somos nada, nem ninguém. Ao desacelerar, tivemos tempo para prestar mais atenção no outro e em nós mesmos. Um Ano Novo está chegando e com ele muitas expectativas. Desejo a todos Feliz Ano Novo! Que este seja um ano repleto de muita paz, saúde, amor, sucesso e prosperidade. Que Deus abençoe a todos e que 2021 seja melhor do que este que chega ao fim”.

Escolhas de Alfredão - Durante seu pronunciamento no último dia 04, o prefeito eleito falou sobre expectativas e motivos para as escolhas de seus secretários municipais. "Agradeço a Deus por este momento. No governo passado anunciei por último a lista com os nomes e percebi que deveria fazer diferente dessa vez. Busco o lado técnico, orientação divina e a parceira durante toda a campanha política. Ser eleito pela segunda vez é orgulho, responsabilidade e temos que honrar todo povo. Não vamos dividir o município com objetivos políticos. Vamos governar para todos." O eleito acrescentou que "temos que buscar o melhor para Itaperuna e não apenas trabalhar para quem votou na gente. Somos cidade polo e temos que crescer, melhorar buscando a coletividade. Não importa o segmento, mas peço que todos tementes à Deus orem por nossa gestão".

Confira as pastas e secretários do novo governo municipal:



Procurador Geral - Dr. Samuel Portela

Secretario de Governo - Murilo Rodrigues

Secretario de Gabinete - Dr. Marcelo Poeys

Secretário de Administração - Dr. João Paulo Medeiros

Secretario de Desenvolvimento - Helielcio Salles

Secretaria de Controle - Paula Salles Rodrigues

Secretaria de Receita - Marta Espoti

Secretario de Planejamento - Dr. Alessandre Seródio

Secretario de Saúde - Marcelo de Ferreira

Secretaria de Educação - Tereza Cristina

Secretario de Assistência Social - Oliver Trajano

Secretario de Obra - Alexandre da Auto Escola

Secretario de Meio Ambiente - Frankilane Arcanjo

Secretario de Agricultura - Sérgio Zampier

Secretario de Defesa Civil - Major PM Luz

Secretario de Transporte - Ronaldo Ramos

Secretario de Esporte - José Maria Guimarães.



Turismo; Fazenda e Cultura até o fechamento desta matéria não foram definidas.