Clubes, salões e sítios de recreio deverão observar as condições de funcionamento, inclusive para eventos privados. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 15/12/2020 09:00 | Atualizado 15/12/2020 09:30

PORCIÚNCULA - Visando controlar a propagação da Covid-19 e atender às recomendações do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o Prefeito Leo Coutinho por meio do decreto número 2.174/2020, edita normas de funcionamento de bares, restaurantes, quiosques, lanchonetes, ambulantes e afins. As medidas de proteção contra o novo coronavírus estabelecidas no novo decreto passaram a valer a partir desta segunda-feira, 14 de dezembro.



Confira algumas das principais restrições:

Está PROIBIDA a venda de bebidas alcoólicas no interior e adjacências, assim como está vedada a permanência no estabelecimento para consumo de bebidas alcoólicas no interior e proximidades do estabelecimento.

Os estabelecimentos devem cumprir as recomendações de higiene, a saber: lavagem frequente das mãos, uso de álcool em gel 70º tanto para funcionários quanto para clientes, e máscaras para os funcionários. Só deverão permitir a entrada de clientes usando máscaras devidamente.



O comércio em questão poderá funcionar apenas no período de 7 às 22 horas. Os assentos devem cumprir a distância de 1 metro entre as cadeiras e 2 metros entre as mesas.

Os estabelecimentos deverão manter limpas superfícies onde haja contato humano com álcool a 70º, ou outro produto equivalente de mesma eficácia.



As máquinas de recepção e cartão de crédito devem estar envoltas em papel filme e trocadas periodicamente, no mínimo três vezes ao dia.

Está vedada a manutenção de mesas ocupadas em calçadas, praças ou qualquer local público.



Estabelecimentos estão liberados para serviço delivery a qualquer horário.

FICA PROIBIDA A REALIZAÇÃO DE QUALQUER EVENTO COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA (shows, domingueiras, músicas ao vivo, voz e violão, pagodes e afins) em estabelecimentos comerciais.

Clubes, salões e sítios de recreio deverão observar as condições de funcionamento, inclusive para eventos privados.





Recomendações à população:



1 – Recomenda-se aos indivíduos acima de 60 anos, que fazem parte do grupo de risco, que não frequentem o comércio, se possível que usem o serviço de entrega ou pedindo a ajuda de outras pessoas. Já os pacientes com sintomas respiratórios que mantenham-se em casa e que idosos e pacientes de doenças crônicas evitem circular em ambientes com aglomeração de pessoas.



2 – Todo cidadão que for ao comércio, sugere-se o uso de máscaras e de álcool em gel.



3 – O decreto mantém a proibição de aglomerações em logradouros e vias públicas e no interior de estabelecimentos privados, sob fiscalização e controle dos órgãos de segurança municipal.



As denúncias sobre descumprimento dos decretos municipais podem ser feitas por mensagens através do whatsapp (22) 99620-4821.