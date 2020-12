Itaperuna

Trigêmeos: um dos irmãos segue na UTI Neonatal; os outros bebês tiveram alta para quarto

Claudia Lúcia retornou ao Hospital São José do Avaí, em Itaperuna, para ficar com os dois filhos que já estão no quarto da unidade; terceiro bebê ainda precisa de cuidados para adequar peso, de acordo com a mãe

Publicado 15/12/2020 18:06 | Atualizado há 15 horas