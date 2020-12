Material foi encaminhado à perícia e o resultado constatou 609,18g de maconha. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

ITAPERUNA - Um jovem de 23 anos foi abordado por policiais do 29º BPM BPM (Itaperuna-RJ) no bairro Aeroporto, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Com ele foram apreendidas duas buchas de maconha. O rapaz estava acompanhado de outro suspeito quando a viatura patrulhava pela Rua Tenente José Pilar. O jovem foi detido e o outro conseguiu fugir. A equipe retornou com o envolvido ao local que estava com o suposto comparsa. Em um terreno baldio, foram encontradas três bolsas plásticas contendo 97 buchas de maconha; em outra sacola os policiais apreenderam um tablete de erva seca prensada. O material foi encaminhado à perícia que totalizou 609,18g de maconha. O jovem foi autuado por posse e uso de droga na 143ª DP, ouvido e liberado.