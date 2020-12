Ação policial apreendeu 2.464 pinos de drogas, além de quatro granadas caseiras. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Itaperuna - Uma ação dos policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) durante buscas no Morro da Torre, na Rua Palmiro Ramalho, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, resultou na apreensão de 1.604 pinos de cocaína (comercializado por R$ 20 cada), outros 860 pinos da mesma substância (R$ 10 cada), totalizando 2.464 pinos; além de quatro granadas caseiras. O dono dos materiais não havia sido localizado até a publicação desta reportagem. Após ser feita apreensão, o fato foi registrado na 143ª DL.



Aumento de 43% nas apreensões de drogas em comparação com o mês de novembro do ano passado. Essa é uma das estatísticas que elevam o 29º BPM (Itaperuna-RJ) ao título de batalhão de elite do estado do RJ. A unidade que abrange nove municípios e seus distritos no Noroeste Fluminense ainda fechou o último mês com redução em quase todos os índices de criminalidade, tendo como destaque o “roubo de rua” que apresentou redução de 86% da incidência em comparação com novembro de 2019. As informações foram passadas pela assessoria de imprensa da unidade.

A unidade abrange os seguintes municípios: Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna, Italva, Cardoso Moreira, Laje do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai e São José de Ubá e os respectivos distritos.