Secretaria Municipal de Saúde ainda investiga outras duas mortes com sintomas da doença; cidade ainda contabiliza 245 casos ativos da Covid-19. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Santo Antônio de Pádua - A Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense, confirmou mais 21 novos casos de coronavírus entre a tarde de sexta-feira e manhã de segunda-feira (14). Com esses novos casos, o número de casos confirmados desde o início da pandemia passou de 1.769 para 1.790. Desse total, 1.510 paduanos já se recuperaram e 35 morreram diagnosticados com Covid-19. A secretaria ainda investiga outras duas mortes com sintomas da doença. No momento Pádua tem 245 casos ativos de Covid-19.





Ainda de acordo com o levantamento oficial, há 13 paduanos internados, sendo dez em hospitais de Pádua e três em unidades hospitalares de outras cidades. A cidade possuí 293 casos considerados suspeitos. Pelo mapeamento da prefeitura, os bairros Cehab com 25, Dezessete com 22 e Centro com 20 lideram a lista dos bairros com mais casos ativos no momento. Em seguida estão: São Luiz com 14, São Félix, São José e Ferreira com 12 cada, Marangatu com 11, Farol com 09 e Cidade Nova com 08 casos.