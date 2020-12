São mais de 2.300 vagas para Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio, Técnico e Superior. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Itaperuna - A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), instituição vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, já está com as inscrições abertas para 2.370 vagas para Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio (Normal e Formação Geral), Técnico de Nível Médio e Ensino Superior (Licenciatura e Tecnólogo). Todas as oportunidades são para ingresso em 2021. As inscrições ficam abertas até o dia 24 de janeiro. As provas vão ser aplicadas no dia 28 de fevereiro. Os interessados devem se cadastrar através do site selecon.com.br ou pelo site da Faetec. O boleto no valor de R$ 55 deve ser emitido ao término do cadastro e pode ser pago em qualquer agência bancária até a data do vencimento. Os pedidos de isenção de taxa devem ser feitos até o dia 28 de dezembro.



Do total de vagas oferecidas, mais de 1.700 são destinadas aos cursos técnicos, visando atender setores estratégicos da economia do Estado, como: Administração, Análises Clínicas, Enfermagem, Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica, Hospedagem, Informática, Telecomunicações, Construção Naval, Segurança do Trabalho, entre outros.

Confira algumas unidades no Noroeste Fluminense:



Faetec Itaocara - Rua Armindo Coelho de Ornelas S/N - Cidade Nova

Faetec Itaperuna - Rua Aloísio Dias Moreira nº 320 - Presidente Costa e Silva

Faetec Laje Do Muriaé - Rua Ferreira Cesar nº 216 – Centro

Faetec Miracema - Avenida Deputado Luiz Fernando Linhares nº 454

Faetec São José De Ubá - Rua Hemergardo Ramos Vieira nº 125 – Centro

Faetec Bom Jesus de Itabapoana - R. Aristides Figueiredo, 147 - Centro, Bom Jesus do Itabapoana

Das mais de 300 vagas direcionadas à Educação Infantil e ao Ensino Fundamental, 181 estão direcionadas aos Cap’s dos Institutos Superiores de Educação. As demais oportunidades são destinadas às Escolas Fundamentais de Iniciação Profissional, em tempo integral.



