Cerimônia está marcada para acontecer a partir das 15h e será restrita somente os eleitos devido a pandemia do novo coronavírus Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Aperibé - A diplomação do prefeito eleito de Aperibé, no Noroeste Fluminese, Ronald Cássio Daibes Moreira, do seu vice, Alexandre Sardinha, e dos vereadores acontece nesta quarta-feira, 16. Os eleitos serão diplomados pela Justiça Eleitoral, no Fórum de Santo Antônio de Pádua (cidade vizinha que é sede do Fórum que atende o município).



A cerimônia está marcada para acontecer a partir das 15h e será restrita somente para prefeito, vice e vereadores, devido a pandemia da Covid-19. Confira os horários previstos para cada um dos eleitos de Aperibé.



15h - CELIO LEAL PINHEIRO (PSDB)

15h10 - ELIZABETE NUNES DA FONSECA SILVA (PROS)

15h30 - LUCIANO MOREIRA DA SILVA (DEM)

15h40 - PEDRO PAULO FERREIRA PENA (PSDB)

15h50 - RONALD DE CÁSSIO DAIBES MOREIRA (PSD)

16h - ALEXANDRE SARDINHA (PSD)

16h10 - JHONATA DA SILVA FERNANDES LOPES (PSD)

16h20h - JOÃO CARLOS GAMES (PSD)

16h30 - LUIZ DA COSTA LIMA (PSD)

16h40 - CRISTIANO GONÇALVES MARIA (SD)

16h50 - DANIEL DE OLIVEIRA FAGUNDES (PSL)