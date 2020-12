Ato ocorrerá no cartório anexo ao Fórum, no Centro de Natividade. Foto: Rádio natividae FM

Por Lili Bustilho

A diplomação dos eleitos nos municípios de Natividade e Varre-Sai, ambas cidades do Noroeste Fluminense, acontecerá nesta quinta-feira, 17 e sexta-feira, 18 respectivamente. De acordo com a 43ª Zonal Eleitoral, em virtude das medidas de prevenção ao contágio da Covid-19, não será realizada nenhuma cerimônia e os eleitos retirarão seus diplomas de maneira individual, por meio de agendamento prévio e sem a presença de outras pessoas. O ato ocorrerá no cartório anexo ao Fórum, no Centro de Natividade.