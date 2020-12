Rapaz estava evadido do sistema penitenciário desde agosto do ano passado. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

BOM JESUS DO ITABAPOANA - Um rapaz de 26 anos, condenado que cumpria pena em regime semiaberto no Instituto Penal Vicente Piragibe, no Complexo de Gericinó, no Rio de Janeiro, de onde se encontrava foragido, foi recapturado, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense.



Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) em patrulhamento de rotina pela Rua Almir Alvarenga Borges, no bairro Pimentel Marques, suspeitaram da atitude do homem e o abordaram. Como não portava documentos, ele foi levado até a 144ª DL e lá identificado como evadido do sistema penitenciário desde agosto de 2019. O rapaz foi transferido ao presídio Diomedes Vinhosa Muniz, em Itaperuna.