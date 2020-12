Prefeita eleita de Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense, escolheu mais três componentes de seu primeiro escalão. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

CARDOSO MOREIRA - A prefeita eleita de Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense, Geane Vincler, está concluindo seu primeiro escalão. Ela anunciou mais três nomes que irão compor seu secretariado. Para a Secretaria de Planejamento, o escolhido é Aétio Papaléos Lança; já para a Secretaria de Agricultura será nomeado José Alves da Silva Cantarino e para a Secretaria de Finanças assumirá José Fernando de Castro Abreu Mello.



Confira na integra o pronunciamento da prefeita eleita sobre cada um dos três novos escolhidos:

Secretaria de Planejamento - "A eficácia e efetividade das ações do governo passam diretamente pela Secretaria de Planejamento. Ela tem por função coordenar, planejar e monitorar os planos, programas e projetos relativos às políticas públicas do nosso município. Para que nossas ideias para Cardoso Moreira saiam do papel e nossos planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano se concretizem, a Secretaria de Planejamento precisa atuar. Escolhi Aétio Papaléos Lança como novo Secretário de Planejamento, pois tenho certeza que ele comandará a pasta com absoluta propriedade e muita capacidade.

Professor de formação, Aétio Papaléos, neto do saudoso ex-vereador Sr. Jaime Alves Papaléos, foi gestor de empresas na área de construção civil por 10 anos, gerente de contratos por 3 anos e trabalhou na área de eletrotécnica por 9 anos, sendo eletricista de baixa e média tensão e operador de subestação de energia." Continua após a foto.

Secretaria de Agricultura: "A agricultura e pecuária estão entre as principais atividades econômicas do nosso município. Fortalecer a área é uma das principais ações para estimular a geração de emprego e renda em Cardoso Moreira. Esta pasta exige muita atenção e dedicação de quem a comanda, pois o desenvolvimento do interior de nossa cidade passa diretamente por ela. Escolhi José Alves da Silva Cantarino como novo Secretário de Agricultura, pois ele tem a capacidade e o conhecimento prático necessário para a assumir esta função com propriedade. José Alves saiu do interior com 17 anos para trabalhar no Rio de Janeiro. Por lá, foi empresário do ramo de Construção Civil durante muitos anos. Ao retornar, usou a experiência adquirida para tornar-se um dos grandes produtores rurais da nossa região, trabalhando com produção leiteira e pecuária." Continua após foto.

Secretaria de Finanças: "Teremos um governo de transparência e responsabilidade. Por isso, vamos gerir os recursos financeiros do município de maneira correta e consciente. Escolhi José Fernando de Castro Abreu Mello como novo Secretário de Finanças de Cardoso Moreira, ele terá em suas mãos a missão de administrar os recursos do município de forma eficiente. Tenho certeza do afinco e dedicação que ele empregará no trabalho, tendo minha total confiança, pois sei do zelo que ele possui pelo dinheiro público. Fernando Mello é graduado em Engenharia de Produção na Universidade Cândido Mendes, e possui formação em: Contabilidade Avançada Pública; Financeiro Avançado; Planejamento de Controle da Produção; Gestão Logística Empresarial; Engenharia da Qualidade; Engenharia Ambiental; Administração Pública; Gestão de Negócios; Estratégia Política e Gestão Estratégica. Ele também trabalhou como auxiliar de contabilidade na prefeitura de Cardoso Moreira e foi Secretário de Cultura e Turismo nos anos de 2013 a 2016. Além disso, foi professor no curso de Eletrotécnica no Instituto Federal Fluminense."

