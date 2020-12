Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou a Medalha Tiradentes post mortem e diploma ao ex-prefeito de Bom Jesus do Itabapoana, Paulo Sérgio do Canto Cyrillo. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

BOM JESUS DO ITABAPONA - O plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou a Medalha Tiradentes post mortem e diploma ao ex-prefeito de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminese, Paulo Sérgio do Canto Cyrillo, vítima aos 73 anos, de um infarto fulminante em 11 de novembro de 2020. A homenagem foi proposta pelo deputado Marcus Vinícius (PTB). Cyrillo participava de uma transmissão ao vivo na internet como candidato a prefeito do município quando teve um mal súbito e faleceu. Ele foi socorrido pelo filho, Paulo Sérgio Cyrillo Junior, eleito prefeito nas eleições deste ano, que acompanhava a entrevista virtual para uma faculdade. Vítima chegou morta ao hospital.



“Conceder a maior honraria do parlamento fluminense ao ex-prefeito Paulo Sérgio acalenta o coração da família diante da perda tão inesperada e recente. A Alerj reconhece o legado positivo na sua trajetória de competência e trabalho para a população de Bom Jesus”, justifica o deputado Marcus Vinícius.



Legado - Formado em Matemática pela Faculdade de Filosofia de Itaperuna e em Engenharia pela UFES, Paulo Sergio do Canto Cyrillo atuou ainda como auditor fiscal do Estado do Espírito Santo. Consolidou sua atuação política em Bom Jesus do Itabapoana ao assumir a prefeitura por motivo de afastamento do então prefeito Carlos Borges Garcia na gestão 2005/2008.