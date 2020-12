Apreensão durante patrulhamento no bairro Santa Rita de Cassia, em Natividade, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 18/12/2020 08:00 | Atualizado 18/12/2020 11:23

NATIVIDADE - Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) durante patrulhamento pela Rua Imaculado Coração de Jesus, no bairro Santa Rita de Cassia, em Natividade, no Noroeste Fluminense, revistaram um jovem de 20 anos e nada de ilegal foi encontrado. Os militares perceberam que outro suspeito que estava chegando ao local em uma motocicleta antes de ser abordado havia jogado algo fora. O material foi recolhido, sendo verificado que se tratava de 16 papelotes de cocaína. Já na casa da mãe do suspeito pela venda da droga, os agentes encontraram R$ 350 e um aparelho celular. Os policiais se deslocaram ao bairro Liberdade, onde reside o suposto traficante, ocasião em que o pai do suspeito atendeu os militares e acompanhou buscas na residência, mas nada de ilegal foi encontrado. A dupla foi autuada por uso compartilhado de droga, ouvida e liberada.