Mandado de busca e apreensão foi cumprido pela PM na Rua José de Assis Barbosa, bairro Cehab, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

ITAPERUNA - Uma sacola contendo um revólver da marca Tauros, seis munições intactas e outras quatro deflagradas foi apreendida por policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, no bairro Cehab, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. A ação visou impedir um homicídio nas proximidades, após informações que apontavam para briga dentro de uma facção. No endereço do mandado judicial, um homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à 143ª Delegacia Legal do município. Autuado por posse irregular de arma de fogo, foi estipulada fiança de um salário mínimo. O pagamento foi efetuado e o envolvido vai responder em liberdade.