Prefeito eleito e seu vice em Laje do Muriáe, no Noroeste Fluminense foram diplomados. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 17/12/2020 11:30 | Atualizado 17/12/2020 12:49

LAJE DO MURIAÉ - O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE), em solenidade restrita por causa da pandemia da Covid-19, realizou a cerimônia de diplomação do prefeito eleito de Laje do Muriaé, Netinho do Dinésio (PL) e seu vice-prefeito, Maestro Araceli (PT). Também ocorreu a diplomação dos vereadores eleitos e suplentes. O ato ocorreu no Fórum de Miracema, município vizinho.

Em suas redes sociais o prefeito eleito agradeceu a confiança da população: "Família Lajense, Gratidão a Deus primeiramente, e também a Nossa Senhora, e a todos os Lajenses que acreditaram e acreditam em dias melhores para nosso município. A Nova História começou a ser escrita pelo povo Lajense, muito obrigado a todos pelo carinho e orações. Desejo a todos um final de ano com as mais grandiosas proteções de Deus e muita saúde Forte abraço do Prefeito Eleito Netinho do Dinésio e seu Vice Maestro Araceli!".

Assinatura no ato da diplomação. Foto: Divulgação

Netinho do Dinésio, foi eleito com 49,48% dos votos. Foram 2.933 votos no total. A eleição em Laje do Muriaé teve 16,66% de abstenção, 1,24% votos brancos e 3,5% votos nulos. O eleito tem 40 anos, é casado, tem superior completo e declara ao TSE a ocupação de advogado. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 99.000,00. O vice é Maestro Araceli tem 53 anos. Os dois fazem parte da coligação Escrevendo uma Nova História, formada pelos partidos PT, PDT, PL e DEM. Continua após fotos.

Prefeito eleito e vice diplomados. Foto: Divulgação

Vice-prefeito eleito diplomado. Foto: Divulgação

Diplomação dos eleitos de Laje do Muriaé, no Noroeste Fluminense ocorreu no Fórum de Miracema, cidade vizinha. Foto: Divulgação-



Relembre o resultado das eleições municipais na cidade:

Netinho do Dinésio - PL - 49,48%

José Eliezer - MDB - 48,20%

