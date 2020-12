Prefeito Eleito de Italva, Léo Pelanca, Vice-Prefeito, Enilson da Eromac, foram diplomados para assumirem e exercerem os mandatos que se iniciam em janeiro de 2021 e terminam em dezembro de 2024. Foto: Selmo Bredas/Divulgação

Por Lili Bustilho

ITALVA - A Justiça Eleitoral está oficializando desde o início da semana os cargos do poder Executivo nas cidades do Noroeste Fluminense e também dos que ocuparão as Casas Legislativas Municipais. Em Italva, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE) realizou nesta quarta-feira (16) a cerimônia de diplomação do prefeito eleito, Leo Pelanca, do vice-prefeito, Enilson da Eromac assim como dos 9 vereadores eleitos para os próximos quatro anos e mais três suplentes de cada partido.



Na ocasião o prefeito eleito agradeceu a confiança depositada nas urnas e o carinhos dos italvenses. "Agradeço primeiramente a Deus por esta conquista! A nossa querida população agradeço por tornarem nosso sonho possível. Estamos diplomados, um novo tempo se inicia tanto para mim quanto para Italva. Como sempre digo: Não acredito em sorte ou azar, acredito é no trabalho! Venha conosco, com o pensamento voltado sempre para o bem de Italva.Tenho certeza que muitas coisas vamos realizar com determinação, coragem e luta. Portanto, espero que cada um de nós, eleitos neste pleito, representemos a nossa população e seus anseios”, ressaltou Léo Pelanca. Continua após foto.

Diplomação dos eleitos do poder Executivo de Italva, no Noroeste Fluminense. Foto: Selmo Bredas/Divulgação

A cerimônia de diplomação foi realizada obedecendo o distanciamento social, sem aglomerações e uso obrigatório de máscaras obedecendo os protocolos recomendados pela Organização Mundial de Saúde em razão da pandemia da Covid-19. Continua após foto.

Diplomação dos eleitos do poder Executivo de Italva, no Noroeste Fluminense. Foto: Selmo Bredas/Divulgação

Relembre a votação

Léo Pelanca, do PSC, foi eleito com 57,02% dos votos. Foram 4.998 votos no total. O candidato derrotou Gerlindo Motoka, que ficou em segundo lugar com 21,75% (1.906 votos). A eleição em Italva teve 20,75% de abstenção, 1,12% votos brancos e 3,61% votos nulos. Léo Pelanca tem 44 anos, é divorciado, tem ensino médio completo e declara ao TSE a ocupação de representante comercial. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 15.000,00. Seu vice-prefeito, Enilson da Eromac, do Cidadania, tem 62 anos. Os dois fazem parte da coligação Italva Precisa Avançar, formada pelos partidos PSC, PL, CIDADANIA, PATRIOTA e DEM.



Veja o resultado após o fim da apuração:

Léo Pelanca - PSC - 57,02%

Gerlindo Motoka - PODE - 21,75%

Dr. Isabel Fernandes - PP - 10,64%

Bruninho - REPUBLICANOS - 7,18%

Marcos Henrique - PTB - 3,41%