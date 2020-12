Futura prefeita de Cardoso Moreira, Geane Vincler e seu vice, Wladmir, foram diplomados pela Justiça Eleitoral. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Cardoso Moreira - A Justiça Eleitoral está oficializando desde o início da semana os cargos do poder Executivo nas cidades do Noroeste Fluminense e também dos que ocuparão as Casas Legislativas Municipais. Em Cardoso Moreira, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE) diplomou a futura prefeita, Geane Vincler; seu vice, Wladmir, e os nove vereadores que conquistaram as eleições 2020. Eles assumem o mandato do dia 1º de janeiro de 2021 à 31 de dezembro de 2024.



A cerimônia ocorreu na 141ª Zona Eleitoral de Italva, cidade vizinha, e além dos vereadores eleitos, foram diplomados também até o terceiro suplente de vereador de cada partido. O ato foi realizado seguindo os protocolos recomendados pela Organização Mundial de Saúde em razão da pandemia da Covid-19.



"Foi um dia muito importante, pois eu e Wladmir recebemos nossos diplomas como Prefeita e Vice-prefeito eleitos. Quero agradecer imensamente a cada um que nos confiou o seu voto e nos proporcionou este momento incrível. Muito obrigada! Juntos, vamos transformar esta cidade e dar qualidade de vida para nosso povo.", disse Geane Vincler. Continua após foto.



Prefeita foi eleita obtendo 8 votos a mais que o seu adversário. Foto: divulgação

Diplomação - É o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse no cargo. O candidato eleito recebe diploma com nome dele, a indicação da legenda sob a qual concorreu a eleição, o cargo para o qual ele foi eleito ou como suplência.

Relembre a votação: Geane Vincler (PSD), venceu 35,37% dos votos, 3.359 votos, apenas oito a mais que o segundo colocado, Neto Sardinha (DC), que teve 3.351 votos, o que corresponde a 35.28% dos votos válidos. A disputa desde o início foi acirrada entre os dois candidatos e a eleição contou também com disputas jurídicas envolvendo ambos. O terceiro colocado, Renatinho Medeiros, teve 25,60% dos votos e Alexandre Nogueira ficou com 3,75%.